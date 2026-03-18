Что известно о ситуации с кредитом для Украины?
Политик считает, что это решение в частности является нечестным, о чем он сообщил во время общения с журналистами.
Читайте также Решение по 90 миллиардам евро для Украины могли изменить: какой сейчас статус кредита
Мы очень рассчитываем, что страны ЕС найдут подходы, которые решить этот вопрос. Потому что договоренность была заключена еще до конца 2025 года. А это уже пересмотр договоренности.
Он добавил, что большинство стран понимают, что речь идет о "абсолютно нечестной блокировке".
Альтернативы 90 миллиардам нет,
– заявил Зеленский.
Обратите внимание! Он отметил, что может быть альтернативы форм финансирования. Но альтернативы усиливать армию Украины – нет.
Напомним, что проблема заключается в двух странах – это Венгрия и Словакия. Будапешт пока блокирует предоставление кредита для Украины.
Страна будет делать так до тех пор, пока не восстановят поставки по нефтепроводу "Дружба". Об этом говорится в обращении Виктора Орбана.
Если нет нефти, нет денег. Я сказал, что позиция Венгрии остается неизменной,
– заявил Орбан.
Заметьте! В то же время подобной позиции придерживается Словакия. Роберт Фицо говорил, что Братислава готова "принять эстафету от Венгрии", а блокирование "этого огромного военного подарка Украине", по его мнению, является законным инструментом для возобновления поставок нефти.
Что еще известно о кредите для Украины?
- Напомним, что из заявления Европейского Союза убрали некоторую информацию. Так из текста убрали слова о нефтепроводе "Дружба", кредит Украине на 90 миллиардов евро и новые санкции против России.
- В то же время ЕС таки пытается найти попытку обойти вето Будапешта и Братиславы. Так Европа может предоставить Киеву 30 миллиардов евро вместо 90 миллиардов.