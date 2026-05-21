Об этом в комментарии журналистам сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает 24 Канал.

Как на заявление Лукашенко отреагировали в Украине?

Литвин заявил, что слова Лукашенко о якобы “готовности посетить Украину” не имеют реального веса еще с 2022 года.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину Беларусь фактически стала плацдармом для российской агрессии.

Поэтому следим за его действиями. Лукашенко имеет привычку немного туповато придумывать постфактум откуда на него "готовилось нападение". О чем здесь говорить,

– сказал он.

Вместе с тем, Литвин рассказал, что Зеленский сейчас был в Славутиче, вблизи границы с Беларусью. Президент общался с общинами по вопросам безопасности.

Напомним, несколько ранее белорусский самопровозглашенный президент заявлял, что готов к открытому диалогу и встрече с Зеленским в любой точке Беларуси или Украины. Мол, стороны бы могли обсудить "проблемы белорусско-украинских отношений".

"В любой точке – Украины, Беларуси – я готов с ним (Зеленским – 24 Канал) встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, возможно, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной не о чем", – заявил диктатор.

Есть ли угроза со стороны Беларуси для Украины?

Лукашенко не обошел и актуальную тему нападения России со стороны Беларуси или даже втягивания Минска в войну против Украины.

Он отметил, что подобные сценарии могут произойти только в случае нападения на Беларусь. И тогда, по его словам, Беларусь вместе с Россией будет защищать "родину от Бреста до Владивостока".

"Поэтому если и будем мы втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае – если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной", – сказал Лукашенко.

Днем ранее, 20 мая, украинский лидер Зеленский сообщил, что Россия рассматривает сценарии дополнительных нападений на Украину с направления Беларусь – Брянская область, прежде всего на Черниговско-Киевское направление. В то же время украинские защитники уже готовят достойные ответы.

В эфире 24 Канала Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас, на фоне российско-белорусских учений на территории Беларуси Минск действительно увеличивает напряжение. Впрочем, учитывая огромные потери врага на линии фронта Россия вряд ли решится открыть еще одно направление.

Сейчас, говорит Подоляк, на северном направлении работают Силы обороны Украины, ситуацию контролирует разведка, а сама Беларусь уже не является для Украины неизвестной территорией, как это было в начале полномасштабного вторжения.