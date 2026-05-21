Про це у коментарі журналістам повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає 24 Канал.

Як на заяву Лукашенка відреагували в Україні?

Литвин заявив, що слова Лукашенка про буцімто "готовність відвідати Україну" не мають реальної ваги ще з 2022 року.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Білорусь фактично стала плацдармом для російської агресії.

Тому слідкуємо за його діями. Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум звідки на нього "готувався напад". Про що тут говорити,

– сказав він.

Разом із тим, Литвин розповів, що Зеленський нині був у Славутичі, поблизу кордону з Білоруссю. Президент спілкувався з громадами щодо безпекових питань.

Нагадаємо, дещо раніше білоруський самопроголошений президент заявляв, що готовий до відкритого діалогу та зустрічі із Зеленським у будь-якій точці Білорусі чи України. Мовляв, сторони б могли обговорити "проблеми білорусько-українських відносин".

"У будь-якій точці – України, Білорусі – я готовий з ним (Зеленським – 24 Канал) зустрітися й обговорити проблеми білорусько-українських відносин. І, можливо, поговорити про перспективи. Чомусь з американцями, німцями, поляками, литовцями та латишами у нас є про що розмовляти, а з Україною немає про що", – заявив диктатор.

Чи є загроза з боку Білорусі для України?

Лукашенко не оминув і актуальну тему нападу Росії з боку Білорусі або ж навіть втягнення Мінська у війну проти України.

Він наголосив, що подібні сценарії можуть відбутись лише у разі нападу на Білорусь. І тоді, за його словами, Білорусь разом з Росією захищатиме "батьківщину від Бреста до Владивостока".

"Тому якщо й будемо ми втягнуті у війну, у тому числі якщо це буде проти України, тільки в одному випадку – якщо вони вчинять проти нас агресію. Ми втягуватися у війну в Україні не збираємося. У цьому немає ніякої необхідності. Ні громадянської, ні військової", – сказав Лукашенко.

Днем раніше, 20 травня, український лідер Зеленський повідомив, що Росія розглядає сценарії додаткових нападів на Україну з напрямку Білорусь – Брянська область, насамперед на Чернігівсько-Київський напрямок. Водночас українські оборонці вже готують достойні відповіді.

В етері 24 Каналу Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що наразі, на тлі російсько-білоруських навчань на території Білорусі Мінськ справді збільшує напругу. Втім, зважаючи на величезні втрати ворога на лінії фронту Росія навряд чи наважиться відкрити іще один напрямок.

Наразі, каже Подоляк, на північному напрямку працюють Сили оборони України, ситуацію контролює розвідка, а сама Білорусь уже не є для України невідомою територією, як це було на початку повномасштабного вторгнення.