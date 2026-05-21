Про це повідомило Міноборони Білорусі.

Що відомо про "мрію" Лукашенка?

У Міноборони Білорусі розповіли, що 21 травня Олександр Лукашенко відвідав ракетну бригаду Збройних сил країни в Осиповичському районі. Там він поспілкувався із розрахунком пускової установки "Іскандер-М" та наголосив на "важливості якісної підготовки особового складу, командирів та офіцерів".

Колись я про цю машину мріяв. А сьогодні вона не одна. І ви краще за мене знаєте, що це хороша зброя,

– заявив Лукашенко.

Білоруському диктатору продемонстрували також завдання умовного ракетного ядерного удару, тобто електронний пуск. Командир бригади Олександр Кравцов каже, що такий пуск "від бойового фактично нічим не відрізняється… відмінність тільки в тому, що виріб не йде з напрямної пускової установки".

Що передувало цьому?

Нагадаємо, Росія та Білорусь проводять спільні військові навчання з 19 по 21 травня. Російська сторона планувала, що у них візьмуть участь понад 64 тисячі військових, тисячі одиниць техніки, 200 ракетних пускових установок, літальні апарати, надводні кораблі та підводні човни.

Зокрема, агресори хотіли відпрацювати процес доставлення ядерних боєприпасів та підготовку до ймовірного запуску "в умовах загрози агресії".

Згодом до пунктів зберігання у Білорусі нібито доставили "спеціальні боєприпаси" для вищезгаданих "Іскандер-М".

Військовий експерт Павло Нарожний зауважує, що російські та білоруські війська регулярно проводять схожі навчання з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас, коли йдеться про тактичну ядерну зброю, маються на увазі невеликі боєголовки, які можуть створити відносно невеликий вибух та "випалюють 2 – 3 кілометри в обороні".