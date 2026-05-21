Об этом сообщило пропагандистское росСМИ ТАСС.

Что говорит Лукашенко о войне и встрече с Зеленским?

Сначала самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что не планирует втягивать свою страну в войну с Украиной.

Беларусь может быть втянута в войну, только если ее территория подвергнется агрессии,

– отметил впоследствии Лукашенко.

В то же время он заверил, что готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским "в любой точке Беларуси или Украины". Во время нее, по словам Лукашенко, они могли бы обсудить проблемы двусторонних отношений между странами.

Есть ли угроза для Украины со стороны Беларуси?

20 мая Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает варианты новых нападений на Черниговско-Киевскую область новых нападений на Черниговско-Киевское направление с направления Беларусь – Брянская область. Поэтому Силы обороны усиливают оборону на севере, готовит превентивные меры в отношении этих вражеских районов и хочу активизировать дипломатическую работу.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что российские войска не могут разрешить ситуацию на текущей линии фронта, поэтому им вряд ли удастся получить решающий эффект еще на одном направлении.

Однако 21 мая СБУ вместе с Силами обороны начали усиленные меры безопасности в Киевской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Волынской областях.