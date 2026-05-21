Об этом пишет белорусское государственное агентство БЕЛТА.

О чем говорили Путин и Лукашенко 21 мая?

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия "никому не угрожают", однако готовы "всячески защищать общую родину от Бреста до Владивостока".

По словам Лукашенко, нынешние совместные учения стали первыми такого формата с участием президентов. В то же время он отметил, что генеральные штабы и министры обороны двух стран проводят подобные мероприятия фактически ежеквартально.

"Мы с вами еще зимой обсуждали перспективу участия президентов", – сказал Лукашенко во время разговора с Владимиром Путиным.

Он также сообщил, что лично проверил военные объекты и остался доволен их состоянием.

Здесь находятся российские генералы, с которыми я разговаривал. Они довольны нашей совместной работой. Думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально,

– заявил Лукашенко.

В то же время он добавил, что "желающие увидеть что-то" в этих учениях "все равно это сделают", но Минск и Москва, по его словам, занимаются "законным делом" и "защищают жизни своих людей".

В свою очередь, Владимир Путин цинично сказал, что использование ядерного оружия "может быть лишь крайней исключительной мерой обеспечения национальной безопасности двух государств".

"В то же время, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, по-прежнему, должна быть надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне", – заявил диктатор.

Кроме того, Путин отметил, что во время учений также проведут практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Являются ли учения в Беларуси сигналом для НАТО?

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в комментарии российским пропагандистам из ТАСС, что российско-белорусские военные ядерные учения являются сигналом для Европы и НАТО.

Любые учения являются частью военного строительства, и любые учения являются сигналом,

– цинично сказал Песков.

Кстати, политолог Петр Олещук объяснил в эфире 24 Канала, что Путин пытается втянуть Беларусь в возможный конфликт с НАТО, используя ее как прокси-силу для провокаций. В то же время, по мнению эксперта, это может быть более сложным многоуровневым сценарием, чтобы создать прикрытие для китайской операции против Тайваня.

Что известно о ядерных учениях в Беларуси?

Россия 19 мая начала с Беларусью совместные ядерные учения с участием более 64 тысяч военных, ракетных пусковых установок, летательных аппаратов, кораблей и подводных лодок. Эти учения продлятся до 21 мая включительно.

Минобороны Беларуси также объявляло о начале совместных учений с Россией, охватывающих процесс доставки ядерных боеприпасов и подготовку к их возможному применению.

Уже 21 мая Россия доставила ядерные боеголовки в Беларусь для проведения учений ракетных подразделений. Речь идет о "специальных боеприпасах" для комплексов "Искандер-М".

В то же время политолог Валерий Дымов отметил в эфире 24 Канала, что ядерные учения Россия и Беларусь используют как психологическое давление на Украину и ее союзников. Эксперт добавил, что закрытие лесов у границы с Украиной также могут быть элементом запугивания.