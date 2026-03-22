Про це Орбан повідомив у своєму дописі в соцмережі Х. Така риторика викликала хвилю критики та стала черговим загостренням відносин із партнерами.

Яку заяву зробив Орбан?

Орбан зробив нову резонансну заяву, в якій порівняв Україну та керівництво Європейського Союзу з комуністами. Політик звинуватив Брюссель і Київ у нібито тиску на Угорщину та втручанні у її внутрішні справи.

За словами Орбана, дії ЄС та України нагадують йому підходи тоталітарних режимів. Угорський прем’єр також вкотре виступив проти швидкого вступу України до Євросоюзу та розкритикував політику Брюсселя щодо розширення.

Те, що сьогодні робить Брюссель разом з Україною, дуже нагадує методи комуністів – це тиск, нав’язування рішень і ігнорування волі національних держав. Вони хочуть змусити нас прийняти рішення, які суперечать інтересам угорського народу, і діють так, ніби мають право керувати іншими країнами,

– заявив він.

Це не перша подібна заява угорського лідера. Раніше він уже звинувачував Україну та ЄС у ворожих діях проти Будапешта. Крім того, Орбан неодноразово критикував підтримку України з боку Європи, стверджуючи, що вона нібито затягує війну.

Останні висловлювання Орбана вписуються у його загальну політичну риторику, яка дедалі частіше спрямована проти ЄС та України, особливо на тлі внутрішньополітичної боротьби напередодні виборів.

