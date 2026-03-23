Усе через імовірний витік інформації із засідань Євросоюзу до Росії, про що раніше повідомили ЗМІ. Про це пише Тhe Guardian.

Що заявив Мадяр про Орбана?

Петер Мадяр заявив, що чинний уряд Віктора Орбана, ймовірно, має змову з Росією, чим "зраджує угорські та європейські інтереси". За його словами, у разі підтвердження відповідної інформації розпочнеться розслідування.

Якщо це підтвердиться, це буде рівносильне державній зраді, яка може каратися довічним ув’язненням. Майбутній уряд "Тиси" негайно розслідує це питання,

– сказав він.

Це буде можливо у разі перемоги його партії на парламентських виборах. Тhe Guardian повідомляє, що партія "Тиса", лідером якої є Петер Мадяр наразі очолює рейтинг в опитуваннях за три тижні до виборів, які відбудуться 12 квітня.

Зауважимо, що Віктор Орбан будує свою передвиборчу кампанію на посиленні антиукраїнських настроїв та критиці українського президента Володимира Зеленського, погрожуючи війною в Європі через Україну.

До слова, за даними WP, російська розвідка планувала інсценувати замах на Віктора Орбана для впливу на вибори. Водночас Кремль заперечив існування подібного плану, називаючи ці повідомлення дезінформацією.

