Таку заяву він зробив під час зустрічі з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком у Перемишлі з нагоди Дня польсько-угорської дружби. Про це повідомляє канцелярія Кароля Навроцького в соцмережі X.

Дивіться також Просив допомоги для партії Фіцо на виборах: опубліковано стенограму розмови Сіярто і Лаврова

Як Навроцький ставиться до Угорщини?

Кароль Навроцький під час розмови заявив, що Польща цінує відносини з Угорщиною, проте не погоджується з нею у всьому. Зокрема, йдеться про Росію, яку Варшава вважає загрозою, а Володимира Путіна злочинцем.

Ми маємо усвідомлювати, що не в усьому ми згодні. Для Польщі Путін і Росія є екзистенційною загрозою. Поляки люблять угорців, ненавидять Путіна, який є військовим злочинцем. Однак держави роблять свій дипломатичний вибір,

– пояснив він.

Ба більше, згідно з оприлюдненою інформацією, за словами польського президента, російський диктатор є прямою загрозою для європейської ідеї, а також для східного флангу НАТО і для Європейського Союзу.

Водночас в канцелярії підтвердили його візит до Будапешта 23 березня. Глава Бюро міжнародної політики польського президента Марчин Пшидач заявив, що Навроцький матиме зустріч з прем'єром Віктором Орбаном.

Увечері очікується продовження переговорів між президентами Навроцьким та Шуйоком у Будапешті, а також зустріч з прем'єр-міністром Угорщини (Віктором Орбаном – 24 Канал), – написав Марчин Пшидач у соцммережі Х.

Як Угорщина пов'язана з Росією?