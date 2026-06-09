Про це заявив колишній глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, передає польське видання Onet.

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Конфлікт із Україною впливає на імідж Польщі

Чапутович наголосив, що дипломатія повинна запобігати подібним інцидентам і сприяти кращим відносинам між державами. Тоді як позбавлення нагороди Зеленського, вважає дипломат, є неправильним.

Президент нічого не виграв, а ми, як Польща, втратили значну частину престижу в усій цій справі. Інструмент, обраний для вирішення цієї справи, був неадекватним,

– заявив ексглава МЗС.

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Водночас він підкреслив, що не схвалює рішення Зеленського присвоїти військовому підрозділу "імені Героїв УПА". Чапутович назвав цей крок "серйозною помилкою". Однак, каже, польські політики не повинні були використовувати її у своїх інтересах.

За його словами, втручання в цю ситуацію є серйозною помилкою, оскільки воно не матиме ефекту, але може створити прецедент для подальших дій України. Чапутович вважає, що це матиме серйозні наслідки.

Також він припустив, що у зв'язку із загостренням польсько-українського конфлікту Зеленський може відмовитися від участі в запланованій на кінець червня конференції з відновлення України в Гданську.

Ексміністр також зауважив, що Варшава не розглядає Україну як рівноправного партнера, а діє з позиції зверхності – це суперечить принципам суверенних держав. Він також підкреслив, що політика Польщі щодо України має ворожі риси, а Навроцький посилив негативну динаміку.

Колись я назвав це в цій студії політикою гієн (…). Ми бажаємо відстоювати свої інтереси, коли інша країна стікає кров'ю і слабка. І, безумовно, ми програли,

– додав Чапутович.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, конфлікт між Польщею та Україною розпочався після того, як 26 червня президент України присвоїв Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ почесне найменування на честь Героїв УПА.

Тоді Навроцький запропонував позбавити Зеленського нагороди ордена Білого Орла, отриманої у квітні 2023 року.

5 червня польський прем'єр-міністр Дональд Туск наголосив, що відповідальність за загострення польсько-українських відносин через перейменування підрозділу ЗСУ несе виключно Україна.

Втім, 8 червня Туск наголосив на важливості відкритого та прямого діалогу між лідерами країн.

Того ж дня у Польщі відбулося засідання Капітулу ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди президента Зеленського, але своє рішення польський лідер ще не ухвалив.