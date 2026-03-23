Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком в Перемышле по случаю Дня польско-венгерской дружбы. Об этом сообщает канцелярия Кароля Навроцкого в соцсети X.
Смотрите также Просил помощи для партии Фицо на выборах: опубликована стенограмма разговора Сийярто и Лаврова
Как Навроцкий относится к Венгрии?
Кароль Навроцкий во время разговора заявил, что Польша ценит отношения с Венгрией, однако не соглашается с ней во всем. В частности, речь идет о России, которую Варшава считает угрозой, а Владимира Путина преступником.
Мы должны осознавать, что не во всем мы согласны. Для Польши Путин и Россия является экзистенциальной угрозой. Поляки любят венгров, ненавидят Путина, который является военным преступником. Однако государства делают свой дипломатический выбор,
– объяснил он.
Более того, согласно обнародованной информации, по словам польского президента, российский диктатор является прямой угрозой для европейской идеи, а также для восточного фланга НАТО и для Европейского Союза.
В то же время в канцелярии подтвердили его визит в Будапешт 23 марта. Глава Бюро международной политики польского президента Марчин Пшидач заявил, что Навроцкий встретится с премьером Виктором Орбаном.
Вечером ожидается продолжение переговоров между президентами Навроцким и Шуйоком в Будапеште, а также встреча с премьер-министром Венгрии (Виктором Орбаном – 24 Канал), – написал Марчин Пшидач в соцсети Х.
Как Венгрия связана с Россией?
WP сообщало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто постоянно сообщал Москве о ходе заседаний ЕС, отчитываясь своему российскому коллеге Сергею Лаврову прямо во время перерывов встреч.
Politico писало, что ЕС ограничивает передачу конфиденциальных данных Венгрии, а встречи лидеров все чаще проходят в узком формате, из-за опасений, что Будапешт может "сливать" информацию Кремлю.
ЕС требует от Венгрии объяснений из-за возможной передачи конфиденциальной информации России. Будапешт отрицает обвинения, в то же время премьер-министр страны Виктор Орбан инициировал внутреннее расследование.