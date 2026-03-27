Документ освобождает добровольцев от уголовной ответственности и имеет ретроспективное действие. Об этом сообщает РАР.
Что известно о новом законе?
Президент Польша подписал закон, который предусматривает амнистию для граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. Речь идет о добровольцах, которые вступали в ряды украинских сил обороны, в частности после начала российской агрессии.
Закон освобождает таких лиц от уголовной ответственности, которая ранее предусматривалась польским законодательством. До этого участие в вооруженных формированиях другого государства без официального разрешения могло наказываться заключением сроком до пяти лет.
Новые нормы имеют ретроспективное действие. Амнистия распространяется на период с 2014 года, когда начались боевые действия на Донбассе после российского вмешательства, и охватывает всех граждан Польши, которые служили в Вооруженных силах Украины в течение этого времени.
Документ также предусматривает, что амнистия касается не только тех, кто сейчас воюет или воевал ранее, но и лиц, которые уже были осуждены за такие действия. Таким образом, закон фактически отменяет наказание, вынесенные за участие в войне на стороне Украины.
В то же время для получения иммунитета от преследования предусмотрена определенная процедура. После возвращения в Польшу добровольцы должны подать соответствующее заявление в Министерство обороны с указанием деталей своей службы – в частности сроков и места пребывания в составе украинских подразделений.
Закон получил широкую поддержку в польском парламенте. Его поддержали как представители правящей коалиции, так и оппозиционные силы, что является довольно редким случаем для внутренней политики страны. Авторы инициативы отмечали, что польские добровольцы, которые воевали за Украину, заслуживают не на наказание, а на признание. Они подчеркивали, что эти люди фактически защищали не только Украину, но и безопасность всей Европы.
Принятие такого закона является важным политическим сигналом поддержки Украины со стороны Польши. Кроме того, это решение позволяет урегулировать юридический статус сотен добровольцев, которые после возвращения могли оказаться под угрозой уголовного преследования.
Почему раньше поляков наказывали за участие в войне против России?
Ранее для граждан Польша участие в войне за другое государство могло иметь уголовные последствия. Польское законодательство прямо запрещало службу в иностранных вооруженных силах без официального разрешения от государства.
В частности, по Уголовному кодексу Польши такое участие могло наказываться лишением свободы до 5 лет. Это правило действовало независимо от того, на чьей стороне воевал человек – даже если речь шла о союзном государстве, как Украина.
Формально существовала возможность избежать наказания: гражданин мог получить специальное разрешение от польских властей на службу за рубежом. Однако на практике такая процедура была сложной и применялась редко, особенно в случае с добровольцами, которые ехали воевать самостоятельно.
После начала войны в 2014 году, а особенно после полномасштабного вторжения России в 2022-м, сотни поляков присоединились к украинским силам обороны. Они фактически оказались в "серой зоне": государство политически поддерживало Украину, но юридически эти добровольцы могли подпадать под уголовное преследование.