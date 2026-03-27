Документ освобождает добровольцев от уголовной ответственности и имеет ретроспективное действие. Об этом сообщает РАР.

Что известно о новом законе?

Президент Польша подписал закон, который предусматривает амнистию для граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. Речь идет о добровольцах, которые вступали в ряды украинских сил обороны, в частности после начала российской агрессии.

Закон освобождает таких лиц от уголовной ответственности, которая ранее предусматривалась польским законодательством. До этого участие в вооруженных формированиях другого государства без официального разрешения могло наказываться заключением сроком до пяти лет.

Новые нормы имеют ретроспективное действие. Амнистия распространяется на период с 2014 года, когда начались боевые действия на Донбассе после российского вмешательства, и охватывает всех граждан Польши, которые служили в Вооруженных силах Украины в течение этого времени.

Документ также предусматривает, что амнистия касается не только тех, кто сейчас воюет или воевал ранее, но и лиц, которые уже были осуждены за такие действия. Таким образом, закон фактически отменяет наказание, вынесенные за участие в войне на стороне Украины.

В то же время для получения иммунитета от преследования предусмотрена определенная процедура. После возвращения в Польшу добровольцы должны подать соответствующее заявление в Министерство обороны с указанием деталей своей службы – в частности сроков и места пребывания в составе украинских подразделений.

Закон получил широкую поддержку в польском парламенте. Его поддержали как представители правящей коалиции, так и оппозиционные силы, что является довольно редким случаем для внутренней политики страны. Авторы инициативы отмечали, что польские добровольцы, которые воевали за Украину, заслуживают не на наказание, а на признание. Они подчеркивали, что эти люди фактически защищали не только Украину, но и безопасность всей Европы.

Принятие такого закона является важным политическим сигналом поддержки Украины со стороны Польши. Кроме того, это решение позволяет урегулировать юридический статус сотен добровольцев, которые после возвращения могли оказаться под угрозой уголовного преследования.

Почему раньше поляков наказывали за участие в войне против России?