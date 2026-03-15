Об этом Дональд Туск написал в соцсети Х. Глава правительства Польши перечислил, кому выгоден такой сценарий.

Почему Польша хочет выйти из ЕС и кому это выгодно?

Как убеждает Туск, Polexit – вполне реальная угроза для страны.

Его хотят обе конфедерации и большинство членов партии "Право и справедливость". Навроцкий является их покровителем. Развалить ЕС хотят: Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с Орбаном. Для Польши это было бы катастрофой. Я сделаю все, чтобы их остановить,

– эмоционально написал премьер.