Почему Навроцкий ветировал закон?
Об этом Навроцкий объявил в специальном телеобращении к нации, пишет RMF 24.
Президент отметил, что вокруг участия Польши в программе SAFE якобы существует много эмоций. Но он уверен, что ответственность за страну заключается в том, чтобы не просто руководствоваться политикой, а оценивать перспективу.
Я не подпишу закон, который бьет по нашему суверенитету, независимости, экономической и военной безопасности. Вопрос SAFE – это вопрос будущего польского государства,
– отметил Навроцкий.
Он пояснил, что с начала внедрения программа SAFE вызвала много вопросов. Однако его призывы к дискуссии на эту тему якобы проигнорировали.
По словам Навроцкого, программа SAFE предусматривает большой заем в иностранной валюте, а проценты по нему могут достичь 180 миллиардов злотых. В итоге полякам придется возвращать сумму, которая может быть вдвое больше полученного кредита.
Вместо европейских денег Навроцкий предлагает собственный проект – "Польский SAFE 0%".
Национальный банк Польши (НБП) наработал более 185 миллиардов злотых благодаря увеличению золотых резервов и точным инвестициям. Это огромный капитал, который может работать на нашу безопасность. Благодаря этому нам не нужно брать неопределенные зарубежные займы,
– уверен президент.
Заметьте! Навроцкий также предупредил об ответственности правительство и всех политиков, которые попытаются обойти его вето на закон об участии в SAFE.
Остановит ли вето Навроцкого кредит для Польши?
В Кабинете министров уже отреагировали на вето президента. Чиновники уверены, что такое решение Навроцкого не лишит Польшу возможности воспользоваться средствами программы SAFE, однако это может осложнить финансирование некоторых служб.
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что правительство реализует план "Б".
Если появится вето, того же дня мы сможем реализовать план Б – решение Совета министров. Но это будет означать потери, например, для пограничной службы,
– сказал Туск.
К слову, именно правительство Туска продвигает участие Польши в европейской программе SAFE. По ней страна может получить до 43,7 миллиарда евро (примерно 200 миллиардов злотых) кредита от ЕС.
Деньги планируют направить:
на нужды армии;
на поддержку полиции;
на финансирование пограничной службы;
и на киберзащиту.
Впрочем, около 89% от этой суммы пойдут на поддержку польских оборонных предприятий.
Однако Навроцкий отвергает инициативу Кабмина, продвигая свой проект. Хотя и правительство, и президент соглашаются, что оборонные расходы Польши надо увеличивать, однако разными путями.
Важно! В мае 2025 года Совет ЕС по общим вопросам утвердил программу SAFE, пишет "ЕП". Она предусматривает создание общего фонда на 150 миллиардов евро, из которого государства блока могут брать кредиты и использовать их на перевооружение и закупку оружия.
Будет ли Украина участвовать в программе SAFE?
Программа SAFE предусматривает финансирование совместных оборонных проектов, а также смягчение бюджетных ограничений для государств-членов. Она включает стандартизацию военной продукции, проведение совместных закупок и, что особенно важно, привлечение к сотрудничеству стран-партнеров.
Украина активно работает над использованием этой возможности, ведь стала первым государством за пределами Евросоюза, которая получила ассоциированный статус в программе SAFE.
Еще в прошлом году во время заседания Оперативной группы оборонной готовности (Defence Readiness Task Force) на уровне министров обороны стран ЕС украинская сторона представила несколько пилотных проектов.
В частности, речь шла об инициативах по совместному производству боеприпасов, беспилотников, ракет, а также разработку систем радиоэлектронной борьбы и киберзащиты. Известно, что Франция и Чехия уже подтвердили готовность присоединиться к финансированию отдельных из этих решений.