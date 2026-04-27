Украина остается важным партнером для Польши. Об этом Туск сообщил во время выступления на конференции по безопасности в Жешуве, передает Interia Wydarzenia.

Смотрите также Польша и Франция будут тренировать нанесение ядерных ударов по России и Беларуси

Что известно о будущем сотрудничестве Польши и Украины?

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о начале сотрудничества с Украиной в создании современной системы беспилотников для нужд польской армии.

Речь идет о развитии так называемой "армады дронов", в которой Польша планирует использовать технические решения и практический опыт Украины. По словам Туска, именно украинские наработки в сфере беспилотников сегодня являются одними из самых эффективных в мире.

Польский премьер подчеркнул, что сотрудничество с Украиной выходит за пределы традиционной помощи. Он отметил, что Киев является не только получателем поддержки, но и важным партнером, способным делиться собственными оборонными технологиями и опытом.

Также Туск отметил, что Украина уже доказала свою эффективность как партнер в сфере безопасности, в частности помогая другим странам в защите воздушного пространства. По его словам, новый формат сотрудничества станет важным шагом для укрепления безопасности как Польши, так и всей Европы.

Важно! Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью Financial Times выразил опасения, что Россия может угрожать странам НАТО уже в ближайшие месяцы, и сомневается в способности США защитить Европу. Туск привел пример случая с российскими беспилотниками в 2025 году, когда союзники НАТО не были готовы воспринимать это как акт нападения.

Страны НАТО готовятся к возможному нападению России

Польша активно ищет дополнительные источники финансирования как в рамках Евросоюза, так и за его пределами, чтобы уменьшить нагрузку на государственный бюджет. В то же время оборонные расходы остаются ключевым приоритетом Варшавы, которая для продвижения своих инициатив сформировала коалицию с Латвией, Литвой и Эстонией.

Параллельно Польша вместе с Францией готовится к проведению совместных военных учений на восточном фланге НАТО. Это стало возможным после изменений во французской ядерной доктрине, которые открывают путь к размещению в Польше истребителей, способных нести ядерное вооружение.

На этом фоне Европейский Союз также усиливает составляющую безопасности и планирует провести симуляции механизма взаимопомощи в случае нападения. Учения стартуют в Брюсселе с участием послов и продолжатся в мае 2026 года во время встречи министров на Кипре.