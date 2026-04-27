Україна залишається важливим партнером для Польщі. Про це Туск повідомив під час виступу на безпековій конференції у Жешуві, передає Interia Wydarzenia.

Що відомо про майбутню співпрацю Польщі та України?

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про початок співпраці з Україною у створенні сучасної системи безпілотників для потреб польської армії.

Йдеться про розбудову так званої "армади дронів", у якій Польща планує використати технічні рішення та практичний досвід України. За словами Туска, саме українські напрацювання у сфері безпілотників сьогодні є одними з найефективніших у світі.

Польський прем'єр підкреслив, що співпраця з Україною виходить за межі традиційної допомоги. Він наголосив, що Київ є не лише отримувачем підтримки, а й важливим партнером, здатним ділитися власними оборонними технологіями та досвідом.

Також Туск зазначив, що Україна вже довела свою ефективність як партнер у сфері безпеки, зокрема допомагаючи іншим країнам у захисті повітряного простору. За його словами, новий формат співпраці стане важливим кроком для зміцнення безпеки як Польщі, так і всієї Європи.

Важливо! Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв'ю Financial Times висловив побоювання, що Росія може загрожувати країнам НАТО вже в найближчі місяці, і сумнівається у здатності США захистити Європу. Туск навів приклад випадку з російськими безпілотниками у 2025 році, коли союзники НАТО не були готові сприймати це як акт нападу.

Країни НАТО готуються до можливого нападу Росії

Польща активно шукає додаткові джерела фінансування як у межах Євросоюзу, так і за його межами, щоб зменшити навантаження на державний бюджет. Водночас оборонні витрати залишаються ключовим пріоритетом Варшави, яка для просування своїх ініціатив сформувала коаліцію з Латвією, Литвою та Естонією.

Паралельно Польща разом із Францією готується до проведення спільних військових навчань на східному фланзі НАТО. Це стало можливим після змін у французькій ядерній доктрині, які відкривають шлях до розміщення в Польщі винищувачів, здатних нести ядерне озброєння.

На цьому тлі Європейський Союз також посилює безпекову складову та планує провести симуляції механізму взаємодопомоги у разі нападу. Навчання стартують у Брюсселі за участі послів і продовжаться у травні 2026 року під час зустрічі міністрів на Кіпрі.