Як розповіла ведуча 24 Каналу Дарина Трунова, міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із Борисом Пісторіусом. Німеччина та Україна посилять співпрацю в оборонній сфері. Там є чим здивувати росіян.

Що відомо про співпрацю Німеччини та України?

Німеччина і надалі готова фінансувати українську протиповітряну оборону та закуповувати до неї ракети. Також там і надалі фінансуватимуть виробництво далекобійних дронів. Німеччина визнає право України атакувати російську інфраструктуру, яка є абсолютно законною ціллю.

Міністр оборони Михайло Федоров зауважив, що Німеччина виділила перші кошти на підтримку дроново-штурмових підрозділів. Вони здатні суттєво вплинути на ситуацію на полі бою.

Ці підрозділи можуть проводити як наступальні, так і оборонні операції за допомогою дронів. Україна вже змінює правила "гри" на полі бою. Останні місяці стали рекордними щодо втрат росіян. Ми змогли знищити 35 тисяч окупантів і в березні, і в квітні. Росії не вистачає сил, аби продовжувати вести наступальні операції. Україна також перехопила ініціативу в напрямку діпстрайків,

– сказав Федоров.

Зверніть увагу! Дроново-штурмові підрозділи вже застосовуються на війні в Україні. Вони поєднують роботу піхотинців разом з безпілотниками в єдину систему. Завдяки цьому вже вдалося звільнити кілька сотень квадратних кілометрів на Півдні.

Німеччина та Україна готують спільне виробництво дронів

Борис Пісторіус натомість наголосив, що Німеччина має чого повчитися в України. Там зацікавлені, аби наша держава вела переговори з Росією з позиції сили. Тому вони й надалі допомагатимуть Україні з фінансуванням.

За його словами, Німеччина та Україна мають намір спільно виробляти ударні дрони різної дальності. Зокрема йдеться про далекобійні безпілотники з радіусом дії до 1500 кілометрів.

Якщо масово застосовувати дрони, то вони перенасичують ППО противника та виводять її з ладу. Це те, над чим ми інтенсивно працюємо в НАТО,

– наголосив Пісторіус.

Він підкреслив, що диктатор Путін не може похвалитися значними територіальними здобутками. Він навіть почав втрачати деяку захоплену територію в Дніпропетровській області. На цьому тлі важливо, аби партнери посилили допомогу Україні.

Зверніть увагу! Як зауважив Федоров, німецька підтримка зараз становить приблизно третину від усієї військової допомоги Україні. До прикладу, Німеччина вже почала фінансувати закупівлю сотень ракет до ЗРК Patriot. Це поки єдиний зенітний ракетний комплекс на озброєнні України, який здатен ефективно збивати російські балістичні ракети.

Чи отримає Україна німецькі ракети Taurus?

Україна зацікавлена в тому, аби отримати німецькі крилаті ракети Taurus. Сили оборони вже мають певні ракети зі схожим принципом дії, але все одно зацікавлені в отриманні додаткових засобів ураження.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що німецька ракета Taurus є своєрідним аналогом франко-британської Storm Shadow, яку вже передавали Україні. Однак німецька зброя вирізняється своєю далекобійністю – понад 500 кілометрів. Вона була б ідеальним засобом ураження для того ж Кримського мосту чи військових аеродромів поблизу України.

Цікаво, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перед своїм обранням натякав, що може передати цю ракету Україні. Але згодом ця тема "затихла". Зараз Мерц каже, що ЗСУ не мають проблем з далекобійною зброєю. Та й ракет Taurus в Німеччини небагато. Потрібно вирішувати інші українські проблеми. Зокрема над нестачею фінансів на зброю.