Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, крилаті ракети Taurus є певним аналогом Storm Shadow, які Україні вже отримала від Великої Британії.

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Однак там відрізняється далекобійність. Якщо Storm Shadow в експортному варіанті б'є на 250 кілометрів, а у Великої Британії та Франції є на 500 кілометрів, то в Taurus все дещо по-іншому. Там є варіант лише на 500 кілометрів.

Taurus – дуже потужна далекобійна зброя

Як наголосив Нарожний, Україна може запускати ракети Storm Shadow з радянських літаків. Найімовірніше, така ж сама історія буде і з ракетами Taurus, якщо їх передасть Німеччина.

Є різні модифікації цієї ракети. Бетонобійна, у якій спершу вибухає перша частина, а потім – друга. Вона допомагає пробивати укріплені бункери, командні пункти, склади боєприпасів. Є зі зменшеним об'ємом боєголовки, що збільшує дальність польоту. Загалом Taurus – дуже потужна далекобійна зброя,

– наголосив Нарожний.

Ця ракета однозначно є потрібною для українських військових. Вона допоможе вибивати ворожі військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Це – і ворожі аеродроми, і склади боєприпасів, і Кримський міст.

Що відомо про крилаті ракети Taurus – розповів Павло Нарожний: дивіться відео

Зверніть увагу! Україна вже має на озброєнні ракети Storm Shadow від Великої Британії. Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Київ вже їх використовував.

Крилаті ракети для України: коротко