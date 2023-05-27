Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, крылатые ракеты Taurus является определенным аналогом Storm Shadow, которые Украина уже получила от Великобритании.
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Однако там отличается дальнобойность. Если Storm Shadow в экспортном варианте бьет на 250 километров, а в Великобритании и Франции на 500 километров, то в Taurus все несколько по-другому. Там есть вариант только на 500 километров.
Taurus – очень мощное дальнобойное оружие
Как отметил Нарожный, Украина может запускать ракеты Storm Shadow с советских самолетов. Скорее всего, та же история будет и с ракетами Taurus, если их передаст Германия.
Есть разные модификации этой ракеты. Бетонобойная, в которой сначала взрывается первая часть, а затем – вторая. Она помогает пробивать укрепленные бункеры, командные пункты, склады боеприпасов. Также есть с уменьшенным объемом боеголовки, что увеличивает дальность полета. В общем Taurus – очень мощное дальнобойное оружие,
– подчеркнул Нарожный.
Эта ракета однозначно необходима для украинских военных. Она поможет выбивать вражеские военные объекты на временно оккупированных территориях. Это и вражеские аэродромы, и склады боеприпасов, и Крымский мост.
Что известно о крылатых ракетах Taurus – рассказал Павел Нарожный: смотрите видео
Крылатые ракеты для Украины: коротко
- Стартовая масса ракеты Taurus составляет 1360 кг, из которых 481 кг – тандемная бетонобойная боевая часть. Она поможет поразить как аэродромы, так и объекты логистической инфраструктуры. Немецкие эксперты считают, что эти ракеты можно будет легко адаптировать к Су-24.
- Как сообщили в издании Spiegel, Украина якобы обратилась к Германии по поводу передачи крылатых ракет Taurus. Была информация, что об этом в начале мая говорили канцлер Олаф Шольц и президент Владимир Зеленский.
- Во Франции также рассматривают возможность по передаче для Украины крылатых ракет Scalp.