Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, крылатые ракеты Taurus является определенным аналогом Storm Shadow, которые Украина уже получила от Великобритании.

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Однако там отличается дальнобойность. Если Storm Shadow в экспортном варианте бьет на 250 километров, а в Великобритании и Франции на 500 километров, то в Taurus все несколько по-другому. Там есть вариант только на 500 километров.

Taurus – очень мощное дальнобойное оружие

Как отметил Нарожный, Украина может запускать ракеты Storm Shadow с советских самолетов. Скорее всего, та же история будет и с ракетами Taurus, если их передаст Германия.

Есть разные модификации этой ракеты. Бетонобойная, в которой сначала взрывается первая часть, а затем – вторая. Она помогает пробивать укрепленные бункеры, командные пункты, склады боеприпасов. Также есть с уменьшенным объемом боеголовки, что увеличивает дальность полета. В общем Taurus – очень мощное дальнобойное оружие,

– подчеркнул Нарожный.

Эта ракета однозначно необходима для украинских военных. Она поможет выбивать вражеские военные объекты на временно оккупированных территориях. Это и вражеские аэродромы, и склады боеприпасов, и Крымский мост.

Что известно о крылатых ракетах Taurus – рассказал Павел Нарожный: смотрите видео

Обратите внимание! Украина уже имеет на вооружении ракеты Storm Shadow от Великобритании. Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Киев уже их использовал.

Крылатые ракеты для Украины: коротко