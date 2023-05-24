Кроме того, он отметил, что эти ракеты используют пилоты, обученные в Великобритании. На каких направлениях используют Storm Shadow, Резников не указал.

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Украина удачно использует ракеты Storm Shadow

Алексей Резников 24 мая провел совместный брифинг со своим британским коллегой Беном Уоллесом. Там он рассказал, что у украинской армии уже была возможность удачно испытать дальнобойные ракеты Storm Shadow.

У нас была возможность пожать руки пилотам, которые уже успешно применяют оружие Storm Shadow,

– подчеркнул Резников.

Министр обороны также отметил, что наши пилоты учились использовать это оружие именно в Великобритании. Напоследок он поблагодарил Уоллеса за оказанную военную помощь от Соединенного Королевства.

Обратите внимание! Storm Shadow – это авиационная крылатая ракета класса "воздух – земля", производимая компанией MBDA. Вес боевой части – 450 килограммов. Эти ракеты имеются в нескольких модификациях с дальностью полета от 290 до 560 км. Точно неизвестно, какую модификацию получила Украина.

Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow