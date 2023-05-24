Кроме того, он отметил, что эти ракеты используют пилоты, обученные в Великобритании. На каких направлениях используют Storm Shadow, Резников не указал.
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Украина удачно использует ракеты Storm Shadow
Алексей Резников 24 мая провел совместный брифинг со своим британским коллегой Беном Уоллесом. Там он рассказал, что у украинской армии уже была возможность удачно испытать дальнобойные ракеты Storm Shadow.
У нас была возможность пожать руки пилотам, которые уже успешно применяют оружие Storm Shadow,
– подчеркнул Резников.
Министр обороны также отметил, что наши пилоты учились использовать это оружие именно в Великобритании. Напоследок он поблагодарил Уоллеса за оказанную военную помощь от Соединенного Королевства.
Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow
- Недавно Великобритания объявила о решении передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow, способные поражать цели в радиусе 250 километров. Ранее об этой помощи сообщал американский канал CNN.
- Впоследствии глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что украинские военные уже использовали дальнобойные британские ракеты. Однако никаких деталей применения этого оружия чиновник тогда не рассказал.
- Некоторые эксперты полагают, что ВСУ уже применили ракеты Storm Shadow в Луганске 15 мая. Тогда во временно оккупированном Луганске 15 мая было слышно два взрыва. Вспыхнул пожар на территории бывшего авиационного училища штурманов, где размещались российские оккупанты.