Об этом глава оборонного ведомства Соединенного Королевства заявил на пресс-конференции с министром обороны Норвегии. Уоллес подчеркнул, что предоставленные западными партнерами системы являются мощными и оказывают существенное влияние на ситуацию.

Обратите внимание Результаты боевого применения заметны: где ВСУ могли использовать Storm Shadow

Что Уоллес сказал о применении Storm Shadow

По словам Бена Уоллеса, Украина уже использует дальнобойные британские ракеты еще с того дня, когда Лондон только объявил об их предоставлении.

Все, что я могу сказать, это то, что я понимаю, что их (Storm Shadow) используют с тех пор, как мы объявили об их развертывании в Украине, но я не собираюсь вдаваться в дополнительные подробности,

– заявил Уоллес.

Из этого следует, что Великобритания не афишировала предоставление дальнобойного оружия вплоть до того, пока эти ракеты не прибыли в Украину.

Великобритания предоставила Украине дальнобойное оружие

Великобритания 11 мая официально подтвердила передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Соединенное Королевство стало первой страной в мире, которая предоставила нам дальнобойное оружие, необходимое для дальнейших операций. Это решение вызвало незаурядную истерику в России.

После того как Лондон объявил о предоставлении своих ракет, во Франции заявили, что также раздумывают над тем, чтобы предоставить Украине дальнобойное оружие.

В то же время в США заявили, что решение Великобритании не повлияет на позицию Вашингтона по ракетам ATACMS. Ранее в США заявляли о том, что на балансе американской армии недостаточно таких ракет и их выделение для Украины может отразиться на обороноспособности страны.

16 мая издание CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что ВСУ уже применили британские ракеты против оккупантов, однако официального подтверждения этой информации от Воздушных сил или Генштаба ВСУ не было.