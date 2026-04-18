Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
Що передбачатимуть ці навчання?
Високопосадовець ЄС повідомив, що спершу навчання пройдуть серед послів у Брюсселі, а у травні 2026 року – на зустрічі міністрів на Кіпрі. Питання винесуть на неформальний саміт лідерів ЄС наступного тижня.
Ці зусилля показують, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО та його заявленого бажання отримати Гренландію, яка є напівавтономною частиною Данії,
– ідеться у статті.
Видання наводить статтю 42.7 Договору ЄС, яка передбачає, що у разі збройної агресії проти держави-члена блоку на її території, інші країни-члени зобов’язані надавати допомогу "всіма можливими в їхніх силах засобами".
Зазначається, що подібні зобов'язання є жорсткішими, ніж стаття 5 НАТО про колективну оборону, згідно з якою, у разі нападу на державу-члена Альянсу інші члени можуть вжити таких заходів, які "вважають за необхідне".
Утім, проблема полягає у тому, що не має військової потужності та структур НАТО для її підтримки. Статтю 42.7 застосовували лише раз за ініціативою Франції після терактів 2015 року. Зараз цей механізм хочуть відновити.
Видання вказує, що Кіпр є особливо зацікавленим у посиленні пункту ЄС про колективну оборону, адже не є членом НАТО через давній конфлікт з Туреччиною, після влучання іранського БпЛА по британській базі на острові.
Довідково. Статтю 5 НАТО про колективну оборону за всю історію Альянсу застосовували лише раз - після терористичних актів 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку та Вашингтоні, коли союзники оголосили про підтримку.
Чому Європа не сподівається на США?
Politico писало, що американський президент Дональд Трамп став дуже політично токсичним у Європі, через що навіть його найближчі ідеологічні союзники на континенті дедалі частіше вважають його тягарем.
Водночас США відкладають постачання зброї до деяких країн Європи через виснаження ресурсів через війну проти Ірану на Близькому Сході. Подібні затримки можуть зачепити декілька європейських держав.
Наразі через загрозу потенційного виходу США з НАТО Європа пришвидшує розробку плану, який би гарантував можливість континенту самостійно захистити себе, використовуючи чинні структури Альянсу.