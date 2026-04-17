Про це пише Politico.

Як у Європі сприймають Трампа?

Видання, посилаючись на джерела, повідомляє, що лідерка ультраправих у Франції Марін Ле Пен повідомила колегам про потребу дистанціюватися від Дональда Трампа, який ще минулого року активно підтримав її.

Довідково. У квітні 2025 року президент США підтримав чиновницю після заборони французького суду, яка обмежувала її можливість балотуватися на виборах 2027 року та призначив ув'язнення за розтрату коштів Європарламенту.

Зазначається, що європейські праві популісти почали віддалятися від американського президента ще до нищівної поразки угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана на нещодавніх парламентських виборах.

Незадовго до цього Дональд Трамп підтримав його і відправив віцепрезидента Джей Ді Венса для допомоги перед виборами. Це разом з війною в Ірані та конфліктом з Папою Римським розчарувало союзників.

Законодавець від ультраправої партії AfD Торбен Брага вважає, що хоча дехто бачить переваги у збереженні зв'язків із Трампом, проте у "конкретному контексті виборів це не дуже перспективний підхід".

Як діятимуть колишні прибічники Трампа?

Нападки американського президента на Папу Лева стали переломним моментом для італійської прем'єри Джорджії Мелоні. Утім, це було політичною необхідністю для неї, враховуючи її католицьку базу підтримки.

Водночас партія Марін Ле Пен у Франції, щоб зайняти найкращу позицію для перемоги на президентських виборах наступного року, ймовірно, намагатиметься уникнути вигляду близькості до адміністрації Трампа.

Тісні зв'язки з Вашингтоном можуть бути перешкодою та бути неправильно витлумаченими. Нам подобаються наші друзі у Вашингтоні, але ми не хочемо, щоб вони нам казали, що робити,

– каже один з прибічників Ле Пен.

Аналогічну позицію, згідно з оприлюдненою інформацією, може зайняти "Альтернатива для Німеччини", депутати якої наразі готуються до важливих регіональних виборів, які заплановані на вересень 2026 року.

Як Трамп шкодить своєму становищу?