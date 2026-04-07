Відповідну заяву він зробив під час пресконференції у Білому домі, повідомляє Politico.

Дивіться також Європейська автономія без США – можливість чи утопія?

У чому Трамп звинуватив НАТО?

За даними видання, президент США, спілкуючись із журналістами, заявив, що Вашингтон прагне отримати Гренландію, яка є автономною територією Данії. Утім, за його словами, європейські союзники "не хочуть віддавати її".

Ідеться про суперечки, які виникли у січні 2026 року, коли США розглядали ймовірність вторгнення на острів. Європа була стурбована амбіціями Трампа, Данія тоді своєю чергою розглядала можливі сценарії оборони.

На думку американського президента, цей конфлікт став початком погіршення відносин між США та європейськими союзниками. Водночас Трамп дорікнув НАТО за відмову долучитися до конфлікту проти Ірану.

За його словами, союзники не надали військові бази та повітряний простір на прохання американської сторони, а також відмовилися направляти свої кораблі до Ормузької протоки та не підтримали операції в цьому районі.

Я думаю, що це слід для НАТО, який ніколи не зникне... Я дуже розчарований,

– сказав він.

Як США розглядають НАТО?

Раніше Дональд Трамп заявив, що завжди вважав НАТО "паперовим тигром", про що, за його словами, відомо диктатору Володимиру Путіну. Подібні заяви американського лідера підтримала і його адміністрація.

Наприклад, держсекретар США Марко Рубіо запевняв, що після закінчення війни в Ірані Вашингтон перегляне членство країни в НАТО. За його словами, для США більше немає сенсу розміщувати свої війська у Європі.

Що відомо про претензії США?