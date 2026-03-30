Читайте також Іран почав набір добровольців до армії на тлі загрози наземного вторгнення США

Яка позиція уряду Іспанії?

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес пояснила, чому країна пішла на такий крок.

Ми не дозволяємо ані використання військових баз, ані повітряного простору для дій, пов’язаних із війною проти Ірану,

– сказала вона журналістам.

Як зазначає іспанське видання El Pais, закриття повітряного простору змушує військові літаки оминати територію Іспанії на шляху до цілей на Близькому Сході. Водночас це рішення не стосується надзвичайних ситуацій.

Це рішення є продовженням позиції уряду Іспанії не брати участі і не сприяти війні, яка була розпочата в односторонньому порядку та всупереч міжнародному праву,

– заявив міністр економіки Карлос Куерпо.

Варто зазначити, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес є одним із найгучніших критиків ударів США та Ізраїлю по Ірану: політик називає їх безрозсудними та незаконними.

У відповідь на відмову дозволити використання спільних баз президент США Дональд Трамп пригрозив скоротити торгівлю з Мадридом.

Невдовзі можуть відбутися переговори США та Ірану