За даними The Wall Street Journal, жителі країни вже отримують відповідні повідомлення на мобільні телефони.
Дивіться також Попереду – великий дефіцит: чим загрожує світові війна в Ірані
Що відомо про кампанію набору добровольців в Ірані?
Іранська влада пояснює такі кроки загрозою потенційної наземної операції з боку Сполучених Штатів. У текстах розсилки прямо наголошується на небезпеці для територіальної цілісності держави та закликається долучатися до кампанії "Джанфада", що передбачає готовність стати на захист країни.
На тлі цих заяв у різних регіонах Ірану фіксують посилення заходів безпеки. Зокрема, в Ісфагані та навколишніх населених пунктах, за словами місцевих жителів, з’явилися блокпости, встановлені силовиками у масках.
Аналітики вважають, що така мобілізаційна активність може бути реакцією на інформацію про підготовку США до можливого вторгнення. Наразі офіційний Тегеран намагається максимально мобілізувати населення для кампанії "Джанфада" ("Жертвування життям").
В Ірані побоюються наземного вторгнення США
Іран заявив, що США можуть готувати наземне вторгнення, і готовий відповісти, якщо це станеться.
Видання Washington Post пише, що США розглядають можливість проведення обмежених наземних операцій в Ірані, включаючи рейди на стратегічно важливі об'єкти. У Пентагоні роблять ставку на мобільні сили – морську піхоту та спецпідрозділи, які здатні швидко виконувати завдання і залишати територію.
Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість захоплення острова Харк. Він обробляє 90% експорту іранської нафти.