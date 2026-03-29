За даними The Wall Street Journal, жителі країни вже отримують відповідні повідомлення на мобільні телефони.

Що відомо про кампанію набору добровольців в Ірані?

Іранська влада пояснює такі кроки загрозою потенційної наземної операції з боку Сполучених Штатів. У текстах розсилки прямо наголошується на небезпеці для територіальної цілісності держави та закликається долучатися до кампанії "Джанфада", що передбачає готовність стати на захист країни.

На тлі цих заяв у різних регіонах Ірану фіксують посилення заходів безпеки. Зокрема, в Ісфагані та навколишніх населених пунктах, за словами місцевих жителів, з’явилися блокпости, встановлені силовиками у масках.

Аналітики вважають, що така мобілізаційна активність може бути реакцією на інформацію про підготовку США до можливого вторгнення. Наразі офіційний Тегеран намагається максимально мобілізувати населення для кампанії "Джанфада" ("Жертвування життям").

В Ірані побоюються наземного вторгнення США