Водночас Пентагон уже готується до сценаріїв, які передбачають використання морської піхоти та сил спеціального призначення. Про це повідомляє The Washington Post.

Чи буде наземна війна з Іраном?

Американські військові розробляють плани, які передбачають проведення обмежених наземних операцій в Ірані. Йдеться не про повномасштабне вторгнення, а про короткотривалі рейди та точкові удари.

Зокрема, у планах можуть бути операції із захоплення стратегічно важливих об’єктів, включно з нафтовими терміналами або військовими базами на узбережжі. Одним із ключових можливих напрямків називають острів Харг – важливий центр експорту іранської нафти.

У Пентагоні роблять ставку на мобільні сили – морську піхоту та спецпідрозділи, які здатні швидко виконувати завдання і залишати територію. Такий підхід пов’язаний із високими ризиками – Іран має значні можливості для асиметричної війни, зокрема дрони, ракети та добре підготовлені сухопутні сили.

Паралельно із плануванням операцій США нарощують військову присутність на Близькому Сході. До регіону вже направили тисячі військових, включно з морською піхотою та десантниками.

Йдеться про підрозділи морської піхоти та 82-ї повітряно-десантної дивізії, які можуть бути використані у разі ескалації. Водночас рівень цих сил значно менший, ніж для повномасштабної війни, що свідчить про обережність Вашингтона. Аналітики зазначають, що США намагаються зберігати гнучкість: мати можливість швидко завдати удару, але уникнути затяжної наземної кампанії з великими втратами.

Яким є задум Трампа?

Президент США Дональд Трамп публічно не підтверджував намірів розпочати наземну операцію, однак і не виключає такого сценарію.

У Білому домі наголошують, що основна ставка наразі робиться на авіаудари, економічний тиск і дипломатичні переговори. Водночас військове планування ведеться на випадок, якщо ситуація різко загостриться.

Держсекретар США Марко Рубіо також намагався знизити напругу, заявляючи, що мова не йде про тривалу наземну війну. Однак сам факт підготовки таких сценаріїв свідчить про серйозність ситуації.

Експерти попереджають, що навіть обмежені наземні операції можуть призвести до значних втрат і масштабної ескалації. Іран здатен відповідати ударами по американських базах, союзниках і морських шляхах.

За даними американських чиновників, унаслідок атак, пов’язаних із конфліктом, вже загинули щонайменше 13 військових США, понад 300 отримали поранення. Крім того, конфлікт уже впливає на глобальні ринки, зокрема через загрозу для судноплавства у Перській затоці та Ормузькій протоці.

На цьому тлі в самих США зростає скепсис щодо можливого введення військ – значна частина американців виступає проти нової великої війни на Близькому Сході.

Іран також готується до затяжного конфлікту