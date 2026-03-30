Країни обговорювали деескалацію та припинення війни на Близькому Сході. Про це пише CNN.

Чи підтримують країни переговори США та Ірану в Пакистані?

У CNN зазначають, що представники адміністрації Трампа працюють над організацією зустрічі в Пакистані, щоб обговорити шляхи закінчення війни в Ірані.

Пакистан матиме честь прийняти та сприяти змістовним переговорам між двома сторонами найближчими днями для всебічного та тривалого врегулювання триваючого конфлікту,

– заявив міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар після консультацій між чотирма країнами в Ісламабаді в неділю, 29 березня.

Він також додав, що проінформував міністрів, які приїхали з візитом до Пакистану, про можливість переговорів між США та Іраном в Ісламабаді.

Глави МЗС Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту висловили "повну підтримку" цій ідеї та "впевненість у зусиллях" Пакистану.

Не проти такої ініціативи й міністр закордонних справ Китаю Ван І та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

