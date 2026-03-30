Країни обговорювали деескалацію та припинення війни на Близькому Сході. Про це пише CNN.
Чи підтримують країни переговори США та Ірану в Пакистані?
У CNN зазначають, що представники адміністрації Трампа працюють над організацією зустрічі в Пакистані, щоб обговорити шляхи закінчення війни в Ірані.
Пакистан матиме честь прийняти та сприяти змістовним переговорам між двома сторонами найближчими днями для всебічного та тривалого врегулювання триваючого конфлікту,
– заявив міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар після консультацій між чотирма країнами в Ісламабаді в неділю, 29 березня.
Він також додав, що проінформував міністрів, які приїхали з візитом до Пакистану, про можливість переговорів між США та Іраном в Ісламабаді.
Глави МЗС Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту висловили "повну підтримку" цій ідеї та "впевненість у зусиллях" Пакистану.
Не проти такої ініціативи й міністр закордонних справ Китаю Ван І та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Наразі на Близькому Сході перебувають понад 50 тисяч американських військових. Нещодавно США перекинули додатково 2 500 морських піхотинців і 2 500 моряків.
Тим часом Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю пунктів мирної угоди щодо припинення бойових дій. Тегеран передав Штатам нафту як підтвердження серйозності намірів закінчити війну.
А от Об'єднані Арабські Емірати вимагають від Ірану гарантії безпеки та компенсації за руйнування внаслідок атак. Країна з початку війни на Близькому Сході перехопила численні іранські ракети та безпілотники.