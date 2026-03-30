Страны обсуждали деэскалацию и прекращение войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет CNN.
Смотрите также Следующий после Венесуэлы: Трамп хочет перекрыть Ирану ключевой нефтяной путь
Поддерживают ли страны переговоры США и Ирана в Пакистане?
В CNN отмечают, что представители администрации Трампа работают над организацией встречи в Пакистане, чтобы обсудить пути окончания войны в Иране.
Пакистан будет иметь честь принять и способствовать содержательным переговорам между двумя сторонами в ближайшие дни для всестороннего и длительного урегулирования продолжающегося конфликта,
– заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар после консультаций между четырьмя странами в Исламабаде в воскресенье, 29 марта.
Он также добавил, что проинформировал министров, приехавших с визитом в Пакистан, о возможности переговоров между США и Ираном в Исламабаде.
Главы МИД Саудовской Аравии, Турции и Египта выразили "полную поддержку" этой идее и "уверенность в усилиях" Пакистана.
Не против такой инициативы и министр иностранных дел Китая Ван И и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Война Ирана и США: последние новости
Сейчас на Ближнем Востоке находятся более 50 тысяч американских военных. Недавно США перебросили дополнительно 2 500 морских пехотинцев и 2 500 моряков.
Тем временем Трамп заявил, что Иран согласился с большинством пунктов мирного соглашения о прекращении боевых действий. Тегеран передал Штатам нефть как подтверждение серьезности намерений закончить войну.
А вот Объединенные Арабские Эмираты требуют от Ирана гарантии безопасности и компенсации за разрушения в результате атак. Страна с начала войны на Ближнем Востоке перехватила многочисленные иранские ракеты и беспилотники.