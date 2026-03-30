Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Навіщо США контингент у 50 тисяч військ на Близькому Сході?

Журналісти зазначають, що наразі не до кінця зрозуміло, які саме завдання отримають морпіхи з 31-го експедиційного загону армії США. Водночас американські посадовці кажуть, що президент розглядає варіант ширшої операції – зокрема, можливе захоплення острова Харк чи іншої території, щоб відкрити Ормузьку протоку.

У звичайний час у регіоні, зокрема в Саудівській Аравії, Бахрейні, Іраку, Сирії, Йорданії, Катарі, ОАЕ та Кувейті, перебуває близько 40 000 американських військових. Однак після початку операції "Епічна лють" ця цифра зросла до понад 50 000 осіб.

Водночас до цієї кількості більше не входять 4 500 військових з авіаносця USS Gerald Ford. Після низки інцидентів, зокрема пожежі на борту, корабель 23 березня залишив регіон, попрямував до Криту, а згодом прибув до Хорватії. Його подальший маршрут наразі невідомий.

Минулого тижня Пентагон також відправив близько 2 000 військових з 82-ї повітряно-десантної дивізії, щоб розширити можливості США для проведення операцій у регіоні.

Де саме перебувають десантники – не розголошують, але відомо, що вони розміщені в межах досяжності Ірану. Їх можуть залучити до захоплення острова Харк – ключового центру експорту іранської нафти в Перській затоці, де раніше цього місяця американська авіація вже вразила понад 90 військових цілей. Також їх можуть використати для інших наземних операцій разом із морською піхотою.

Втім, військові експерти застерігають: навіть угруповання у понад 50 000 військових, частина з яких перебуває на морі, недостатнє для масштабної наземної кампанії. Для порівняння, Ізраїль залучив понад 300 000 військових до операції в секторі Газа, а коаліція під проводом США під час вторгнення в Ірак у 2003 році мала близько 250 000 солдатів.

Що планує робити США з війною в Ірані?