Про це повідомляє The Times of Israel.

Скільки триватиме війна на Близькому Сході?

У подкасті The Benny Show Джей Ді Венса запитали про зростання цін на пальне через війну на Близькому Сході. У відповідь віцепрезидент сказав, що США вже "виконали переважну більшість своїх військових завдань" і навіть припустив, що поставлені цілі фактично вже досягнуті.

Президент продовжуватиме це робити ще деякий час, щоб гарантувати, що після того, як ми підемо, нам не доведеться повторювати це знову протягом дуже, дуже довгого часу,

– сказав Венс.

За словами політика, Іран становить загрозу для США та продовжує спроби створити ядерну зброю, тому його необхідно "нейтралізувати" на тривалий час.

Під час інтерв'ю Венс визнав підвищення цін на пальне, однак назвав це "тимчасовою реакцією" на конфлікт, який, за його словами, зрештою буде короткостроковим.

Нас не цікавить перебування в Ірані через рік або два. Ми займаємося своїми справами. Скоро ми звідти підемо, і ціни на газ знову знизяться,

– підсумував він.

Чи можуть США розпочати наземну операцію?