Європа, побоюючись затягування війни, розглядає можливість запровадження надзвичайних заходів. Про це повідомили в El Pais.
Як Європа готується до енергетичної кризи?
Через енергетичну нестабільність ЄС знову робить ставку на "зелену" енергетику. У виданні зазначили, що раніше від цих пріоритетів відмовлялися під тиском "правих сил".
Однак ситуація на Близькому Сході загострюється. В деяких країнах Європи вже не вистачає пального, а ціни на продукти піднялися у декілька разів.
Деякі політики, посилаючись на проблеми з постачанням, пропонують відновити закупівлі вуглеводнів у Кремля та зняти з Москви деякі санкції.
У Брюсселі готують пакет особливих заходів на випадок початку кризи:
- контроль температури в приміщеннях;
- заохочення дистанційної роботи;
- запровадження нормування пального;
- обмеження авіаперельотів.
Також в Італії вже почалися серйозні проблеми з дефіцитом авіапального. Компанії повідомили, що надаватимуть пріоритет лише медичним і державним рейсам.
Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?
Президент США Дональд Трамп переконаний, що американці, які не підтримують війну в Ірані, "не розуміють її суті". Він також заявив, що іранський народ "хоче чути бомби".
Трамп вважає удари по іранських мостах та електростанціях виправданими через загрозу від Тегерану. Трамп наголосив, що справжнім воєнним злочином було б дозволити Ірану отримати ядерну зброю.
Ізраїль завдав удару по найбільшому нафтохімічному комплексу Ірану, що призвело до блекауту в Асалує. Міністр оборони Ізраїлю назвав це серйозним економічним ударом по Тегерану.