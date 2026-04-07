Европа, опасаясь затягивания войны, рассматривает возможность введения чрезвычайных мер. Об этом сообщили в El Pais.

Как Европа готовится к энергетическому кризису?

Из-за энергетической нестабильности ЕС снова делает ставку на "зеленую" энергетику. В издании отметили, что ранее от этих приоритетов отказывались под давлением "правых сил".

Однако ситуация на Ближнем Востоке обостряется. В некоторых странах Европы уже не хватает топлива, а цены на продукты поднялись в несколько раз.

Некоторые политики, ссылаясь на проблемы с поставками, предлагают возобновить закупки углеводородов у Кремля и снять с Москвы некоторые санкции.

В Брюсселе готовят пакет особых мер на случай начала кризиса:

контроль температуры в помещениях;

поощрение дистанционной работы;

введение нормирования горючего;

ограничение авиаперелетов.

Также в Италии уже начались серьезные проблемы с дефицитом авиатоплива. Компании сообщили, что будут предоставлять приоритет только медицинским и государственным рейсам.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?