Об этом сообщил Reuters.
Что известно о новом ударе по Ирану?
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о серьезном экономическом ударе по Тегерану, комментируя атаку по крупнейшему нефтехимическому комплексу в Иране.
Иранское агентство Fars сообщило, что на территории комплекса South Pars прогремел ряд взрывов.
В частности, по данным иранского Tasnim, под ударом были предприятия, которые обеспечивают район водой, электроэнергией и кислородом. Однако заверили, что сама нефтехимическая компания Pars не пострадала.
В результате атаки произошел блэкаут на всех других нефтехимических предприятиях в Асалуе.
Предыдущий удар по городу
Издание напомнило, что эта атака – очередной эпизод ударов на энергетическую инфраструктуру Ирана. Так в середине марта 2026 года уже было атаковано огромное газовое месторождение South Pars и связанные объекты в том же регионе.
Тот удар по ключевому источнику энергии иранцев спровоцировал атаки Тегерана по Ближнему Востоку и повлекло рост цен на газ в мире.