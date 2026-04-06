Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами, передает Clash Report.

Как Трамп высказался об иранцах и американцах?

По словам лидера США, главная цель войны в Иране заключается в том, чтобы не допустить появления ядерного оружия в Тегеране. Поэтому американцы, которые его не поддерживают,по мнению Трампа, – глупые.

Они глупые, потому что война об одном: Иран не может иметь ядерное оружие,

– сказал президент.

Не менее циничными были и его слова об иранцах. Трамп считает, что "когда иранский народ не слышит бомб, он расстраивается: он хочет их слышать, потому что стремится быть свободным".

К тому же, американский лидер считает удары по иранским мостам и электростанциям абсолютно оправданными.

Заметьте! Американские политики, среди которых Марджори Тейлор Грин, Чак Шумер, Берни Сандерс, Крис Мерфи и Тим Кейн, выразили обеспокоенность из-за заявлений Дональда Трампа по Ирану. Некоторые из них считают его риторику потенциально опасной и даже ставят под сомнение его психическое состояние.

