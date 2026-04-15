Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Дивіться також Через крах Орбана: як Путін викручуватиметься без важливого союзника та чому зганьбився Трамп

До чого готується Європа?

За даними видання, чиновники, які працюють над відповідними планами, намагаються залучити якомога більше європейців до командно-управлінських ролей НАТО й доповнити американські військові ресурси своїми.

За словами співрозмовників видання, ці плани неформально просувають через побічні дискусії та обідні зустрічі в НАТО та навколо блоку, проте наразі вони не мають на меті конкурувати з нинішнім Альянсом.

Європейські чиновники прагнуть зберегти стримування Росії, оперативну безперервність та ядерну довіру, навіть якщо Вашингтон виведе війська з Європи або відмовиться стати на її захист, як погрожував президент Трамп,

– ідеться у статті.

Відповідні плани почали розробляти ще наприкінці 2025 року через занепокоєння Європи стосовно надійності США, оскільки ще нещодавно Дональд Трамп погрожував анексувати Гренландію у Данії, члена НАТО.

Зараз подібні розмови набувають нової актуальності на тлі загострення через відмову Європи підтримати війну США проти Ірану на Близькому Сході, попри заклики американського президента допомогти у регіоні.

Такий імпульс посилює поворот у Німеччині, яка роками опиралася закликам Франції до більшого європейського суверенітету для свого захисту, і натомість виступала за збереження США ключовим гарантом безпеки.

Утім, за канцлера Фрідріха Мерца позиція Берліна змінюється через побоювання стосовно надійності США. Але такий план є величезним викликом, бо вся структура НАТО побудована навколо лідерства США.

Європейці зараз намагаються взяти на себе більше відповідальності, чого давно вимагав президент Дональд Трамп. Генеральний секретар Марк Рютте нещодавно заявляв, що надалі Альянсу буде "більш європейським".

Що цьому передувало?