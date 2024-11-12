Почему именно сейчас польское правительство решило раскрыть данные о помощи, объяснил 24 Каналу общественный деятель и ученый из Польши Ришард Купидура.

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Зачем Польша обнародовала данные

На сайте президента страны отметили, если суммировать расходы на поддержку Сил обороны и помощь беженцам по валовому внутреннему продукту, то Польша занимает первое место среди всех стран, которые присоединились к помощи Украине. Сумма эквивалентна 4,91% ВВП, из них 0,71% ВВП – расходы на поддержку Украины, 4,2% ВВП – стоимость помощи украинским беженцам.

В начале войны, когда Украине было очень сложно получить помощь, когда все боялись и сопротивлялись, немцы давали каски, мы давали танки,

– рассказал президент Польши Анджей Дуда.

В общем Варшава предоставила Киеву военную помощь на сумму 3,23 миллиарда евро, то есть более 14 миллиардов злотых.



Предоставленная помощь от Польши относительно ВВП / Фото: сайт президента Польши

Я думаю, что адресатов этой информации много,

– отметил общественный деятель и ученый из Польши.

Прежде всего администрация новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки, как доказательство того, что Польша давно в лидерах, если речь идет об увеличении расходов на обороноспособность страны.

Обратите внимание! Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предположил, что Трамп будет побуждать страны Альянса тратить более 2% ВВП ежегодно на оборону.

Также это важный сигнал для польского общества, чтобы оно не забывало о том, что надо поднимать обороноспособность Польши. Третий адресат – украинская сторона, чтобы показывать настоящую картину.

Время от времени в политических дискуссиях звучат слова о том, что помощи недостаточно, или о том, что Польша якобы забывает об Украине. Эта большая картина показывает, что поддержка Киева последовательная и на нее не влияет, например, смена власти в Польше,

– сказал Купидура.

К слову, Польша первой начала массово поставлять в Украину тяжелое вооружение, инициировала создание "танковой коалиции" и первой среди западных партнеров предоставила Украине боевую авиацию – 14 самолетов МиГ-29 и 12 вертолетов Ми-24. Из почти 800 танков, которые получили ВСУ, более 350 ей передала Польша.