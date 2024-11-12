Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и ученый из Польши Ришард Купидура, прокомментировав заявление Дональда Туска о мирном плане Трампа. Премьер-министр Польши предположил, что в ближайшее время можно ожидать определенные декларации о дате прекращения огня, гарантий безопасности для Украины и т.п.

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Чего ожидать от Трампа

Как отметил Купидура, Европа сейчас готовится к тому, что Соединенные Штаты перестанут активно участвовать в вопросах безопасности в этом регионе. Это напрямую касается и поддержки Украины в полномасштабной войне, которую развязала Россия. Поэтому все должны быть готовы даже к наиболее негативным сценариям.

На самом деле сейчас можно только подводить итоги политики Демократической партии во главе с Джо Байденом. Что будет делать Трамп – есть только догадки. Ситуация может развиваться по-разному.

Когда-то, возможно, Трамп будет даже открещиваться от своих заявлений об окончании войны за 24 часа. Все знают, что Россия не выполняет никаких договоренностей. И политики часто много обещают в предвыборной кампании, а в процессе работы все идет по-другому.

Когда-то президент Зеленский говорил, что стоит просто перестать стрелять. А получилось так, что он является главой государства, которая дала достойный отпор агрессивной политике России. Возможно, в случае с Трампом произойдет нечто похожее. Примем во внимание откровенно низкую, если и не нулевую договороспособность России. Трамп может пойти на этот вызов и также присоединиться к тому, чтобы дать отпор России. Но как все будет – узнаем аж через 2 месяца,

– сказал Купидура.

Добавим, западные СМИ сообщали, что пока нет утвержденного так называемого "мирного плана" Трампа относительно войны в Украине. Его советники якобы предлагают заморозить войну на нынешней линии фронта и заставить Украину отказаться от стремлений вступления в НАТО на минимум 20 лет. Но конкретные решения будет принимать сам Трамп.