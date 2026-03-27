Документ звільняє добровольців від кримінальної відповідальності та має ретроспективну дію. Про це повідомляє РАР.

Що відомо про новий закон?

Президент Польща підписав закон, який передбачає амністію для громадян, що брали участь у бойових діях на боці Україна. Йдеться про добровольців, які вступали до лав українських сил оборони, зокрема після початку російської агресії.

Закон звільняє таких осіб від кримінальної відповідальності, яка раніше передбачалася польським законодавством. До цього участь у збройних формуваннях іншої держави без офіційного дозволу могла каратися ув’язненням терміном до п’яти років.

Нові норми мають ретроспективну дію. Амністія поширюється на період із 2014 року, коли розпочалися бойові дії на Донбасі після російського втручання, і охоплює всіх громадян Польщі, які служили у Збройних силах України протягом цього часу.

Документ також передбачає, що амністія стосується не лише тих, хто наразі воює або воював раніше, але й осіб, які вже були засуджені за такі дії. Таким чином, закон фактично скасовує покарання, винесені за участь у війні на боці України.

Водночас для отримання імунітету від переслідування передбачена певна процедура. Після повернення до Польщі добровольці повинні подати відповідну заяву до Міністерства оборони із зазначенням деталей своєї служби – зокрема термінів та місця перебування у складі українських підрозділів.

Закон отримав широку підтримку у польському парламенті. Його підтримали як представники правлячої коаліції, так і опозиційні сили, що є доволі рідкісним випадком для внутрішньої політики країни. Автори ініціативи наголошували, що польські добровольці, які воювали за Україну, заслуговують не на покарання, а на визнання. Вони підкреслювали, що ці люди фактично захищали не лише Україну, а й безпеку всієї Європи.

Ухвалення такого закону є важливим політичним сигналом підтримки України з боку Польщі. Крім того, це рішення дозволяє врегулювати юридичний статус сотень добровольців, які після повернення могли опинитися під загрозою кримінального переслідування.

Чому раніше поляків карали за участь у війні проти Росії?