Про це Радослав Сікорський написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

До теми Це немислимо: міністр оборони Польщі обіцяє зробити все, щоб скасувати рішення про підрозділ ССО

Кого Сікорський хоче позбавити ордена Білого Орла?

Глава МЗС Польщі пропонує розпочати позбавлення ордена Білого Орла з російської імператриці Єкатерини II, фашистського диктатора Королівства Італія з 1922 по 1943 роки Беніто Муссоліні та польського політика, міністра оборони (2015 – 2018) Антонія Мацеревича.

Якщо орден Білого Орла має бути скасований, то чи не варто почати з цариці Катерини, Муссоліні та Мацеревича?

– написав він у соцмережі Х.

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Варто зазначити, що Єкатерина II отримала орден у 1787 році з рук польського короля Станіслава Августа Понятовського. Водночас політика російської імператриці щодо Польщі, яка у 18 сторіччі мала назву Річ Посполита, мала загарбницький характер і завершилася ліквідацією польської державності. Імператриця втручалася у внутрішні справи сусідньої країни, дестабілізувала її та зрештою ініціювала три поділи Польщі (1772, 1793, 1795 роки) спільно з Пруссією та Австрією.

Італійський диктатор Беніто Муссоліні був нагороджений Орденом Білого Орла у 1923 році від тодішнього президента Польщі Станіслава Войцеховського під час візиту в країну. Пізніше Муссоліні відзначився тим, що перетворив Італію на авторитарну систему з мілітаристською ідеологією, розпочав колоніальні війни, а також став союзником нацистського фюрера Адольфа Гітлера.

Колишнього міністра оборони Антонія Мацеревича відзначили найвищою нагородою Польщі у 2022 році. Рішення викликало гострі суперечки в польському суспільстві. Зокрема, польські політики згадували деструктивну, на їхню думку, діяльність Мацеревича у Міноборони, зокрема, розформування Служби військової розвідки та його можливу причетність до витоку інформації щодо розслідування Смоленської катастрофи.

Нагадаємо, нинішній президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною цього польський лідер називає присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА.