Об этом Радослав Сикорский написал на своей странице в соцсети Х.

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Кого Сикорский хочет лишить ордена Белого Орла?

Глава МИД Польши предлагает начать лишение ордена Белого Орла с российской императрицы Екатерины II, фашистского диктатора Королевства Италия с 1922 по 1943 годы Бенито Муссолини и польского политика, министра обороны (2015 – 2018) Антония Мацеревича.

Если орден Белого Орла должен быть отменен, то не стоит ли начать с царицы Екатерины, Муссолини и Мацеревича?

– написал он в соцсети Х.

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Стоит отметить, что Екатерина II получила орден в 1787 году из рук польского короля Станислава Августа Понятовского. В то же время политика российской императрицы в отношении Польши, которая в 18 веке называлась Речь Посполитая, имела захватнический характер и завершилась ликвидацией польской государственности. Императрица вмешивалась во внутренние дела соседней страны, дестабилизировала ее и в конце концов инициировала три раздела Польши (1772, 1793, 1795 годы) совместно с Пруссией и Австрией.

Итальянский диктатор Бенито Муссолини был награжден Орденом Белого Орла в 1923 году от тогдашнего президента Польши Станислава Войцеховского во время визита в страну. Позже Муссолини отличился тем, что превратил Италию в авторитарную систему с милитаристской идеологией, начал колониальные войны, а также стал союзником нацистского фюрера Адольфа Гитлера.

Бывшего министра обороны Антония Мацеревича отметили высшей наградой Польши в 2022 году. Решение вызвало острые споры в польском обществе. В частности, польские политики вспоминали деструктивную, по их мнению, деятельность Мацеревича в Минобороны, в частности, расформирование Службы военной разведки и его возможную причастность к утечке информации по расследованию Смоленской катастрофы.

Напомним, нынешний президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причиной этого польский лидер называет присвоение элитному подразделению ССО наименование в честь Героев УПА.