Об этом Сийярто заявил во время предвыборного митинга в городе Кестгей, сообщает Euronews і "Европейская правда".
Что Сийярто сказал о своих контактах с Лавровым?
Он подтвердил, что такие разговоры происходят, объяснив это практической необходимостью: решения ЕС в сферах энергетики, автопрома и безопасности, по его словам, непосредственно влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами Евросоюза.
"Да, эти вопросы необходимо обсуждать с нашими партнерами за пределами ЕС. Я разговариваю не только с министром иностранных дел России, но и с нашими американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими партнерами до и после заседаний Совета ЕС. Мои слова могут показаться резкими, но дипломатия заключается в том, чтобы разговаривать с лидерами других стран", – рассказал он.
В то же время министр отверг упреки относительно возможного нарушения протоколов безопасности. В видеообращении, обнародованном во вторник, он заявил, что на уровне министров не обсуждают секретную информацию.
Кроме того, Сийярто отметил, что участники заседаний обычно приходят с телефонами, а предположение о существовании каких-либо протоколов безопасности назвал "глупостями".
В ЕС обеспокоены возможностью "слива" информации России со стороны Венгрии
ЕС требует от Венгрии объяснений из-за возможной передачи конфиденциальной информации России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто мог годами передавать российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову информацию о закрытых обсуждениях в ЕС.
По словам Туска, в ЕС давно подозревали о таком сотрудничестве Венгрии и России.