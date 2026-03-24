Об этом Сийярто заявил во время предвыборного митинга в городе Кестгей, сообщает Euronews і "Европейская правда".

Смотрите также Венгрию изолируют в ЕС из-за опасений утечек информации в Кремль, – Politico

Что Сийярто сказал о своих контактах с Лавровым?

Он подтвердил, что такие разговоры происходят, объяснив это практической необходимостью: решения ЕС в сферах энергетики, автопрома и безопасности, по его словам, непосредственно влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами Евросоюза.

"Да, эти вопросы необходимо обсуждать с нашими партнерами за пределами ЕС. Я разговариваю не только с министром иностранных дел России, но и с нашими американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими партнерами до и после заседаний Совета ЕС. Мои слова могут показаться резкими, но дипломатия заключается в том, чтобы разговаривать с лидерами других стран", – рассказал он.

В то же время министр отверг упреки относительно возможного нарушения протоколов безопасности. В видеообращении, обнародованном во вторник, он заявил, что на уровне министров не обсуждают секретную информацию.

Кроме того, Сийярто отметил, что участники заседаний обычно приходят с телефонами, а предположение о существовании каких-либо протоколов безопасности назвал "глупостями".

В ЕС обеспокоены возможностью "слива" информации России со стороны Венгрии