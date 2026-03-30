Politico разобрались, почему Орбан изменил свое мнение. Они поговорили с бывшими членами "Фидес" и подчеркнули, что Орбан изменился еще до Путина.

Почему Орбан так поддерживает Путина?

В 1989 году молодой Орбан призвал советскую армию убраться из Венгрии, то есть назвал СССР оккупационным государством. Тогда это было смело, но потом все изменилось.

С либерального лидера, который призвал Венгрию отделиться от Москвы, венгерский премьер-министр превратился в самопровозглашенного поборника антилиберализма – и лучшего друга Кремля в Европе,

– пишут журналисты.

Интересно, что партия "Фидес" в начале была либерально-центристской группой антикоммунистических студентов и интеллектуалов. В 1990 году в Венгрии состоялись первые свободные выборы, Орбан возглавил партию. И постепенно начал вытеснять из нее несогласных. К 1994 году "Фидес" уже стала национал-консервативной.

То есть можно говорить о постепенной эволюции Орбана. Когда он был в оппозиции, то всячески препятствовал работе Национального собрания и саботировал тогдашнее социалистически-либеральное правительство.

После того, как он вернул себе высший пост в стране в 2010 году, он поставил себе цель больше никогда не проигрывать, переписав конституцию, изменив важные законы, чтобы уменьшить демократическую систему сдержек и противовесов, ослабив свободу СМИ и независимость судебной власти, а также изменив избирательное поле в свою пользу,

– отметило СМИ.

Бывшая соратница Орбана, Жужанна Селени, с которой поговорило Politico, считает, что Орбан имел определенный расчет. Тогда, в 1990-е, главная правая партия была в упадке, а конкурентов особо не было. Поэтому молодой политик решил привести партию к успеху, замкнув всю власть на себе.

Но путь Орбана к Путину был менее очевидным. В 2014 году Орбан подписал соглашение с Кремлем об огромном кредите на расширение венгерской атомной электростанции Пакш II. Экономическое сотрудничество с Россией ускорилось и быстро перестало быть только прагматической зависимостью.

Всего через шесть месяцев премьер-министр очертил свою цель построить в Венгрии "антилиберальное государство" на основе национальных и традиционных христианских ценностей, прямо ссылаясь на Россию Путина как на образец – что является заметным событием,

– подчеркнуло Politico.

Жужанна Селени вспоминает, что в 2007 году Орбан "сказал партийным работникам в своей речи, что Россия – это, по сути, империя, и всегда хочет давить на другие соседние страны, и ей никогда нельзя доверять".

Другой собеседник медиа, который хорошо знает Орбана, – Петер Молнар. Они были однокурсниками в будапештском Университете Этвеша Лоранда. Молнар также вышел из "Фидес" в 1994-м, когда партия изменилась.

Петер Молнар вспоминает молодого Орбана как удивительно амбициозного, но такого, который посещал подпольные танцы и вольнодумные спектакли. Он уверен, что "путь Орбана от российского врага до российского друга отражает его международные амбиции". То есть что благодаря Путину премьер стремится "сделать Венгрию снова великой" – в противостоянии с ЕС.

Я думаю, что именно амбиции побуждают его идти туда, где, по его мнению, он может получить власть. Если бы политический состав вещей был таким, что либеральный путь предлагал это, он, вероятно, остался бы либералом,

– предположил Петер Молнар.

И добавил: развивая новую версию "Фидес", Орбан брал пример с Сильвио Берлускони.



Печальное стихотворение без рифмы Петера Молнара – напоминание Орбану о его убеждениях в молодости / Скриншот 24 Канала, автоматический перевод Google Translate

Украина тоже обратилась к Орбану с напоминанием о его молодости