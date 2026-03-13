Открытое письмо Ющенко обнародовал на своей странице в фейсбуке.

Смотрите также Орбан обвинил украинцев в якобы угрозах его семье

Что написал Ющенко в открытом письме к Орбану?

Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В нем он напомнил о временах, когда страны Центральной и Восточной Европы вместе боролись за свободу и освобождение от имперского влияния.

Ющенко отметил, что когда-то Орбан был политиком, который хорошо понимал цену независимости и достоинства. В то же время он выразил удивление нынешними действиями венгерского премьера, которые, по его словам, противоречат тем ценностям, за которые боролись народы региона.





Виктор Ющенко и Виктор Орбан в 1999 году / Фото с фейсбук-страницы Ющенко

Ющенко подчеркнул, что сегодня Украина воюет не только за собственную территорию, но и за безопасность всей Европы. Он также напомнил об исторических событиях в Венгрии, когда советские танки появились на улицах Будапешта.

В письме Ющенко призвал Орбана вспомнить уроки истории и вернуться к принципам свободы и европейской солидарности. По его словам, история всегда оценивает решения политических лидеров, особенно во времена больших испытаний.

Как Орбан демонстрирует свою негативную позицию к Украине?