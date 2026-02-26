Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу, что радикализация риторики Орбана совпала с визитом Марко Рубио в Будапешт и поддержкой Трампа.

Зачем венгерский премьер угрожает Украине?

Орбан заявил, что Украина якобы угрожает венгерской энергосистеме, и даже пообещал развернуть войска для защиты инфраструктуры.

Вопрос лишь в том, откуда венгерский премьер берет такую "информацию". Зачем Украине угрожать Венгрии? Наш общий враг – Россия. Венгры сами пережили советские танки на улицах Будапешта, поэтому мы должны рассчитывать на их солидарность в борьбе против России – но очевидно, что реальность совсем другая,

– подчеркнул Мусиенко.

Проблему с нефтепроводом "Дружба" спровоцировала именно Россия – ее удар в январе повредил инфраструктуру. Однако Венгрия требует немедленно бросить все силы на восстановление поставок нефти, игнорируя то, что Украина параллельно ремонтирует собственную энергетику и инфраструктуру.

Орбан может быть инструментом скоординированного давления на Украину – со стороны не только России, но и определенных сил на Западе.

Из-за позиции Венгрии откладывается финальное решение по 90 миллиардов евро военной помощи Украине на 2 года. И до сих пор не может быть принят 20-й пакет санкций, который ЕС планировал объявить еще 24 февраля,

– отметил Мусиенко.

Венгрия вместе со Словакией блокируют нужные Украине решения, а Орбан откровенно продвигает российские нарративы – о демилитаризации Украины и то, что санкции мешают переговорам.

Обратите внимание! Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук считает, что из-за значительного падения политического рейтинга Орбан пытается искать внешние угрозы, чтобы повысить свои шансы на победу на выборах. Он стремится создать образ угрозы со стороны Украины, якобы наше государство влияет на выборы и ведет войну против Венгрии. Орбан активно продвигает эти тезисы в информационном пространстве, чтобы запугать собственного избирателя.

Что известно о блокировании кредита от ЕС?