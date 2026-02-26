Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что это абсолютная манипуляция и ерунда. Он подчеркнул, что у Украины и так много собственных дел и проблем, поэтому нет ни времени, ни желания вмешиваться во внутренние процессы Венгрии.

"Но это не означает, что Виктор Орбан не попытается это использовать, чтобы манипулировать своими избирателями", – сказал он.

Почему Орбан распространяет пропаганду об Украине?

В Венгрии запланированы парламентские выборы 12 апреля 2026 года. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может потерять свою власть ввиду усиления экономических трудностей в стране.

В частности одной из главных причин является коррупция в государстве. Общество недовольно такой жизнью, поэтому может выбрать оппозиционного политика, который стремится к изменениям в Венгрии.

Важно! В Венгрии снова обвинили Украину в якобы подготовке диверсий против энергетической системы, после чего Орбан объявил об усилении защиты критической инфраструктуры. Будапешт вводит ограничения вблизи границы, в частности планирует запретить полеты беспилотников, а также разместить военных возле ключевых энергообъектов.

Андрей Ткачук отметил, что у Орбана существенно упал политический рейтинг, поэтому он попытается искать внешние угрозы, чтобы увеличить свои шансы победить на выборах.

Он пытается создать внешнюю угрозу из Украины. Мол, наше государство влияет на выборы и ведет войну против Венгрии. Орбан использует эти тезисы очень активно в информационном пространстве, чтобы запугать своего избирателя,

– сказал он.

Оппонентом Виктора Орбана на выборах является Петер Мадьяр, шансы которого победить довольно высоки. Офицер ВСУ считает, что действующий премьер пытается использовать "угрозу со стороны Украины", чтобы вернуть утраченную поддержку избирателей.

"У Орбана нет других сильных козырей, которые он мог бы продвигать в обществе. Поэтому запугивает людей войной, потому что война – это страшно", – добавил он.

Почему ухудшились отношения между Украиной и Венгрией?