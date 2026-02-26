Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що це абсолютна маніпуляція і дурниця. Він підкреслив, що в України й так багато власних справ та проблем, тому немає ні часу, ні бажання втручатися у внутрішні процеси Угорщини.
"Але це не означає, що Віктор Орбан не спробує це використати, щоб маніпулювати своїми виборцями", – сказав він.
Чому Орбан поширює пропаганду про Україну?
В Угорщині заплановані парламентські вибори 12 квітня 2026 року. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може втратити свою владу з огляду на посилення економічних труднощів у країні.
Зокрема однією з головних причин є корупція у державі. Суспільство незадоволене таким життям, тому може обрати опозиційного політика, який прагне змін в Угорщині.
Важливо! В Угорщині знову звинуватили Україну в нібито підготовці диверсій проти енергетичної системи, після чого Орбан оголосив про посилення захисту критичної інфраструктури. Будапешт запроваджує обмеження поблизу кордону, зокрема планує заборонити польоти безпілотників, а також розмістити військових біля ключових енергооб’єктів.
Андрій Ткачук зазначив, що в Орбана суттєво впав політичний рейтинг, тому він спробує шукати зовнішні загрози, щоб збільшити свої шанси перемогти на виборах.
Він намагається створити зовнішню загрозу з України. Мовляв, наша держава впливає на вибори та веде війну проти Угорщини. Орбан використовує ці тези дуже активно в інформаційному просторі, щоб залякати свого виборця,
– сказав він.
Опонентом Віктора Орбана на виборах є Петер Мадяр, шанси якого перемогти доволі високі. Офіцер ЗСУ вважає, що чинний прем'єр намагається використати "загрозу з боку України", щоб повернути втрачену підтримку виборців.
"В Орбана немає інших сильних козирів, які б він міг просувати у суспільстві. Тому залякує людей війною, бо війна – це страшно", – додав він.
Чому погіршились відносини між Україною та Угорщиною?
Лідери ЄС підтримали виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро, однак Угорщина заблокувала це рішення. Нам заявили, що не погодяться на фінансування, доки не буде відновлено транзит нафти через нафтопровід "Дружба".
Орбан посилив різку риторику щодо України на тлі падіння власної популярності в Угорщині. Після атаки на нафтопровід "Дружба" він звинуватив Україну в затягуванні відновлення постачання та пригрозив і надалі гальмувати рішення ЄС щодо підтримки України.
Віктор Орбан звернувся з відкритим листом до Володимира Зеленського, у якому розкритикував рішення Києва щодо транзиту нафти через нафтопровід "Дружба". Він заявив, що дії України нібито загрожують енергетичній безпеці Угорщини та втручаються у її внутрішню політику, і закликав переглянути підхід до двосторонніх відносин.