Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що це абсолютна маніпуляція і дурниця. Він підкреслив, що в України й так багато власних справ та проблем, тому немає ні часу, ні бажання втручатися у внутрішні процеси Угорщини.

"Але це не означає, що Віктор Орбан не спробує це використати, щоб маніпулювати своїми виборцями", – сказав він.

Чому Орбан поширює пропаганду про Україну?

В Угорщині заплановані парламентські вибори 12 квітня 2026 року. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може втратити свою владу з огляду на посилення економічних труднощів у країні.

Зокрема однією з головних причин є корупція у державі. Суспільство незадоволене таким життям, тому може обрати опозиційного політика, який прагне змін в Угорщині.

Важливо! В Угорщині знову звинуватили Україну в нібито підготовці диверсій проти енергетичної системи, після чого Орбан оголосив про посилення захисту критичної інфраструктури. Будапешт запроваджує обмеження поблизу кордону, зокрема планує заборонити польоти безпілотників, а також розмістити військових біля ключових енергооб’єктів.

Андрій Ткачук зазначив, що в Орбана суттєво впав політичний рейтинг, тому він спробує шукати зовнішні загрози, щоб збільшити свої шанси перемогти на виборах.

Він намагається створити зовнішню загрозу з України. Мовляв, наша держава впливає на вибори та веде війну проти Угорщини. Орбан використовує ці тези дуже активно в інформаційному просторі, щоб залякати свого виборця,

– сказав він.

Опонентом Віктора Орбана на виборах є Петер Мадяр, шанси якого перемогти доволі високі. Офіцер ЗСУ вважає, що чинний прем'єр намагається використати "загрозу з боку України", щоб повернути втрачену підтримку виборців.

"В Орбана немає інших сильних козирів, які б він міг просувати у суспільстві. Тому залякує людей війною, бо війна – це страшно", – додав він.

Чому погіршились відносини між Україною та Угорщиною?