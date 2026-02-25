Угорщина впроваджує обмеження поблизу кордону з Україною та посилює присутність військових біля енергооб'єктів. Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

До чого готується Угорщина?

Засідання Ради оборони в Угорщині провели через їхні заяви про нібито "українську нафтову блокаду". За її підсумками Орбан заявив про посилення захисту енергооб'єктів, адже "Угорщину не можна шантажувати".

Я бачу, що Україна готує подальші дії для порушення роботи угорської енергетичної системи. Тому я наказав посилити захист критичної енергетичної інфраструктури,

– сказав Орбан.

За словами угорського прем'єра, на прикордонні з Україною планують заборонити польоти безпілотників. Також біля ключових енергооб'єктів уряд розмістить "військових і необхідну техніку для запобігання нападам".

Крім того, поліція збільшить кількість патрулів навколо електростанцій, розподільчих станцій і центрів управління.

У чому Угорщина звинувачує Україну?