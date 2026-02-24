Зеленський в інтерв’ю Асоціації суспільного мовлення Німеччини (ARD) також нагадав, що Росія неодноразово знищувала критичну енергетичну інфраструктуру.

Які заяви зробив Зеленський?

Президент прокоментував безпеку енергетичних об’єктів та звернувся до Орбана.

Росія знищила цей нафтопровід ("Дружбу" – ред.) вже кілька разів. І, до речі, не лише його. Наприклад, Броди, якщо ви чули про такий, також зруйнований. Тож нехай саме Орбан поговорить з Путіним, можливо, про енергетичне припинення вогню чи щось подібне,

– сказав президент.

Глава держави фактично запропонував угорському прем’єру використати свої контакти з Кремлем для обговорення припинення атак на критичну інфраструктуру.

Від початку війни Росія системно атакує українську енергетику. Під ударами опинилися електростанції, підстанції, а також нафтопроводи, що забезпечують постачання енергоносіїв до Центральної Європи.

Окрім цього, Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту ЄС на 90 мільярдів євро, що був передбачений для підтримки економіки, відновлення та енергетичної стабільності. Київ неодноразово критикував позицію Будапешта, наголошуючи, що такі дії шкодять не лише фінансовій стабільності України, а й безпеці регіону.

"Я сподіваюся, що такі колеги, як Орбан, не стануть спільниками Путіна і Лукашенка. Бо якщо він заблокує 90 мільярдів, які призначені для нас, на зброю, які, до речі, не є його грошима, то з історичного погляду Орбан тоді стане союзником фашистського російського режиму. Тому, на мою думку, блокування не відбудеться. Європейський Союз знайде способи обійти це. Ми отримаємо відповідні кошти, і США дадуть нам можливість придбати відповідну зброю, яка нам потрібна і якої європейці не мають", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський підсумував, що переконаний, що Європейський Союз у будь-якому випадку знайде способи обійти анонсоване Орбаном блокування передачі європейського кредиту у 90 мільярдів євро Україні.

Чому Угорщина заблокувала кредит для України?