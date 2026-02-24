Лідер України додав, що до росіян наразі ніяких заяв немає. За його словами, "їхній голос не має жодного впливу". Про це президент повідомив в інтерв'ю для Tagesschau.

Що Зеленський сказав Путіну?

Президент України звернувся до Путіна з чітким посланням щодо необхідності завершення війни. Він підкреслив, що головне – це закінчити війну, і закликав до переговорів із чіткою метою досягнення миру.

Моє послання Путіну дуже просте – я готовий до зустрічі. Ми повинні негайно закінчити війну,

– заявив Зеленський.

Лідер держави додав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він спілкувався з опозиційними журналістами та обговорив низку різних питань. За словами президента, ті, хто його слухає, але вагається діяти, добре усвідомлюють його заклики та позицію.

Нагадаємо, що керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що історія зустрічі Зеленського з Путіним насправді не нова. Ще влітку 2025 року Зеленський пропонував зустріч в Туреччині, але диктатор туди не приїхав.

Чи можлива зустріч Зеленського з Путіним?